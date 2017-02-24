24.02.2017 12:08:06

Eskişehir'de DEAŞ operasyonu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen bir şüpheli yakalandı.

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen bir şüpheli yakalandı.DEAŞ Terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, kent merkezindeki bir adrese operasyon polis ekipleri tarafından bir operasyon düzelendi. Operasyonda yakalanan Irak uyruklu Ahmet Majıd Abdulkareem A.'nın (31) İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Sakarya'ya götürüldüğü öğrenildi.