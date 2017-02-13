13.02.2017 18:34:27

Eskişehir'de cami bünyesinde ilk gençlik kulübü kuruldu

Eskişehir Sanayi Odası tarafından geçen yıl açılan KOBİ OSB Camii İmam Hatibi Osman Duran, Eskişehir'de bir ilk olarak Odunpazarı Müftülüğü KOBİ OSB Cami Gençlik Kulübü kurdu.

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Eskişehir Sanayi Odası tarafından geçen yıl açılan KOBİ OSB Camii İmam Hatibi Osman Duran, Eskişehir'de bir ilk olarak Odunpazarı Müftülüğü KOBİ OSB Cami Gençlik Kulübü kurdu.Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir firmada düzenlenen yemekli toplantıda, kulüp hakkında bilgiler verildi. Toplantıya reklam ajansı sahibi olan Şahin Güngör, Reşadiye Camii Müezzin Kayyımı Ferhat Güler, Kanlıpınar Camii İmam Hatibi Halil Günal, Cami Derneği yöneticileri ve KOBİ OSB Camii Gençlik Kulübü üyeleri katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Odunpazarı Müftü Vekili Necati Erdağlı kısa bir selamlama konuşması yaptı. Erdağlı, Eskişehir'de bir ilk olan Cami Gençlik Kulübünün kurulmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, kulübü kuran KOBİ OSB Camii İmam Hatibi Osman Duran'a ve Gençlik Kulübü Başkanı Rüştü Kaçar'a teşekkür etti, güzel bir gençliğin yetişmesine vesile olacağını ümit ederek gençlik kulübünün hayırlara vesile olmasını diledi."Cami görevlilerinin sadece namaz kıldırma memuru değildir"KOBİ OSB Camii İmam Hatibi Osman Duran ise konuşmada şu konulardan bahsetti;"Diyanet İşleri Başkanlığımızın her camiye gençlik kulübü kurulması direktifleri doğrultusunda, Odunpazarı İlçe Müftülüğü OSB KOBİ Camii Gençlik Kulübü kurulmuştur. Cami görevlilerinin sadece namaz kıldırma memuru olmadığı, toplumun sosyal ve kültürel çalışmalarında önder kişiler olduğu doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır. Gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesi, vatanına, milletine, dinine faydalı bireyler olması, gençlerin zararlı ortamlardan uzak durması için camimizde gençlere yönelik faaliyetler yapılmaktadır. KOBİ OSB Camii olarak gençlerimizle iki haftada bir pazar günleri Odunpazarı Müftülüğünün tertip ettiği Gençlerle Sabah Namazı buluşmasına katılıyoruz. İki haftada bir cumartesi akşamları yatsı namazını Kurşunlu Camiinde kıldıktan sonra Eskişehir İmam Hatip Mezunları Derneğinde (ESİMDER) gençlerle sohbet yapıyoruz. KOBİ OSB Camii Gençlik Kulübü Futbol Takımı kurulmuş olup, yakında turnuvalara katılacaktır. Gençlerle tarihi yerlerimize gezi organizasyonları planlanmaktadır."