19.02.2017 12:25:38

Eskişehir'de aranan 7 şahıs yakalandı

Eskişehir'de, haklarında arama kararı bulunan 7 şahıs polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Eskişehir'de, haklarında arama kararı bulunan 7 şahıs polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.Ülke genelinde, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanması için gerçekleştirilen eş zamanlı uygulamalar yapıldı. Eskişehir merkezinde de yapılan uygulamada, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan toplam 7 şahıs yakalanarak cezaevlerine teslim edildi.