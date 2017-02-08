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Eskişehir'de 44 akademisyen FETÖ/PDY'den ihraç edildi
08.02.2017 15:24:43

Eskişehir'de 44 akademisyen FETÖ/PDY'den ihraç edildi

Eskişehir'de Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerinde görevli toplam 44 akademisyen, 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında ihraç edildi.

Eskişehir'de Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerinde görevli toplam 44 akademisyen, 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında ihraç edildi.

Bakanlar Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda hazırlatılan 686 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler görevinden ihraç edildi. KHK kapsamında Eskişehir Anadolu Üniversitesinde 28, Osmangazi Üniversitesinde ise 14 olmak üzere toplamda 44 akademisyen görevlerinden alındı.

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