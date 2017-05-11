11.05.2017 15:06:15

Eskişehir Barosundan 'Atatürk'e hakaret' iddiasına suç duyurusu

Eskişehir Barosu üyesi bir grup avukat, bir televizyon programında Atatürk'e hakaret edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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Eskişehir Barosu üyesi bir grup avukat, bir televizyon programında Atatürk'e hakaret edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.Adliye önünde toplanan grup adına Eskişehir Barosu Başkanı Av. Rıza Öztekin bir açıklama yaptı. Öztekin "ilgili kişiler hakkında bugün Baro Başkanlığınca suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi. Öztekin, "Eskişehir Barosu bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Atatürk'ün aziz hatırasına hakaret edenlerle hukuk içersinde mücadele etmek, keza Atatürk ilke ve devrimlerini savunmak, yaşatmak ve korumak azim ve kararlığından asla taviz vermeyecektir" diye konuştu.