28.02.2017 14:32:58

Eskil ilçesi Kökez köyünde Köy Konağı törenle açıldı

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Kökez köyünde Köy Konağı düzenlenen törenle açıldı.

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Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Kökez köyünde Köy Konağı düzenlenen törenle açıldı.Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Eskil ilçesi Kökez köyünde köylülerin yaptırmış olduğu Köy Konağını açtı. Açılışa Vali Aykut Pekmez'in yanı sıra Vali Yardımcısı ve Eskil İlçesi Kaymakam Vekili Kubilay Ant, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, İl Genel Meclis Başkanı Muammer Tüzün, AK Parti İl Başkanı Abulkadir Karatay, İl Genel Meclis Üyesi Sadrettin İriş, Eskil Belediye Başkanı Niyazi Alçay, Eşmekaya Belediye Başkanı Tayfur Başkan, Kökez Muhtarı Ahmet Kırlı ve Köy halkı katıldı. Kurdele kesimi ve yapılan dua ile açılışı yapılan Köy Konağını gezdiren Muhtar Kırlı ve köy halkı açılışa katılan heyete ikramlarda bulundu.Vali Pekmez daha sonra beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, İl Genel Meclis Başkanı Muammer Tüzün ve İl Genel Meclis Üyesi Sadrettin İriş ile Eskil Belediyesine geçerek Eskil Belediye Başkanı Niyazi Alçay ile görüştü. Alçay, Vali Pekmez'e Belediyenin yapmış olduğu ve yapmayı planladıkları projelerden bahsederek İlçe hakkında bilgiler verdi.