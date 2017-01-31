31.01.2017 23:37:01

Eski Yalova Yolu'nda trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak altyapı ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Eski Yalova Yolu'nun Demirtaş Kavşağı ile Doğanevler Kavşağı arasındaki bölümü her iki yönde de trafiğe kapatılacak.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak altyapı ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Eski Yalova Yolu'nun Demirtaş Kavşağı ile Doğanevler Kavşağı arasındaki bölümü her iki yönde de trafiğe kapatılacak.Ulaşımın sorun olmaktan çıkması hedefiyle raylı sistem, köprü ve kavşak, yeni yol ve yol genişletme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolları daha sağlıklı hale getirme çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesi, İsmetiye Mahallesi, İnönü Caddesi (Eski Yalova Yolu) asfalt kaplama, yenileme ve diğer altyapı çalışmaları nedeniyle 01 - 04 Şubat tarihleri arasında her iki yönde trafiğe kapatılacaktır. Çalışma nedeniyle Eski Yalova Yolu'nun Demirtaş Kavşağı ile 3. Pazar Sokak'ın İnönü Caddesi ile kesiştiği Doğanevler Kavşağı arası komple araç trafiğine kapatılacak. Bölgeye ulaşım ise alternatif güzergah olarak belirlenen AKOM yanından devam ederek 1. Şertuna Sokak üzerinden sağlanacak.