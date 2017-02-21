21.02.2017 16:02:06

Eski Vali Salihoğlu, adının verildiği okulun devir teslimi için Tekirdağ'a geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa ilçesinde yaptırılan ortaokula adı verilen ve okulun devir teslim töreni için Tekirdağ'a gelen Tekirdağ Eski Valisi Enver Salihoğlu eşi Saliha Salihoğlu ile beraber Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa ilçesinde yaptırılan ortaokula adı verilen ve okulun devir teslim töreni için Tekirdağ'a gelen Tekirdağ Eski Valisi Enver Salihoğlu eşi Saliha Salihoğlu ile beraber Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti.Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın eşi Gülseren Albayrak'ın da hazır bulunduğu ziyarette çalışmalarla ilgili bilgiler alan Tekirdağ eski Valisi Enver Salihoğlu adının okula verilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi ve Albayrak'a çalışmalarında başarılar diledi.