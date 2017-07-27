27.07.2017 16:05:36

Eski TUBİTAK çalışanlarına Bylock operasyonu

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndaki (TÜBİTAK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik operasyon talimatı vermişdi. Örgütün kriptolu haberleşme aracı Bylock programını kullandıkları tespit edilen TÜBİTAK'ın eski çalışanı 9 kişi hakkında göz altı kararı verildi. Dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sonucu 4 kişi yakalandı. Firarda olan 5 kişinin yakalanması çalışmalar sürüyor.