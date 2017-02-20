SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Eski savcılar ve eski hakim tutuklandı
20.02.2017 18:41:03

Eski savcılar ve eski hakim tutuklandı

Eski Savcılar Sadrettin Sarıkaya, Adnan Çimen ile eski Hakim Dursun Ali Gündoğdu, 'darbeye teşebbüs ve terör örgütü üyeliği' suçlarından tutuklandı

Eski Savcılar Sadrettin Sarıkaya, Adnan Çimen ile eski Hakim Dursun Ali Gündoğdu, "darbeye teşebbüs ve terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklandı.
    YORUM YAZ
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa haftanın ilk gününü günü yüzde 0,27'lik düşüşle tamamladı.
20.02.2017 18:53:31
Emine Erdoğan Suriyeli kadınları ağırladı
Emine Erdoğan Suriyeli kadınları ağırladı
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da yaşayan Suriyeli kadınları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
20.02.2017 18:52:28
Lavrov'dan McGurk'in sözlerine eleştiidi
Lavrov'dan McGurk'in sözlerine eleştiidi
Lavrov, ABD'nin IŞİD'e karşı koalisyonu özel temsilcisi Brett McGurk'un Moskova ve Washington'un Suriye'de 'koordinasyon halinde çalışma yürütemeyeceğine' dair sözlerini değerlendirdi.
20.02.2017 18:08:07
Payitaht Abdülhamid - Tanıtım Fragmanı
Payitaht Abdülhamid - Tanıtım Fragmanı
Payitaht Abdülhamid dizisi, 24 Şubat Cuma 20.00'de TRT 1'de.
20.02.2017 17:46:06
Sabancı Holding’de CEO değişimi
Sabancı Holding’de CEO değişimi
Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul’un kendi isteği doğrultusunda görevinden ayrılma talebi kabul edildi. Yeni CEO ise Mehmet Göçmen oldu.
20.02.2017 17:45:08
Yapımcı ve yönetmen Erakalın tutuklandı
Yapımcı ve yönetmen Erakalın tutuklandı
Yapımcı ve yönetmen Murat Erakalın, Bursa'nın İnegöl ilçesinde tutuklandığı öğrenildi.
20.02.2017 17:34:14
Dera'da sivillere yönelik hava saldırıları devam ediyor
Dera'da sivillere yönelik hava saldırıları devam ediyor
Suriye'nin güneybatısında bulunan Dera şehrine Rusya'ya ait savaş uçaklarınca saldırı düzenlendi.
20.02.2017 17:02:57
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Alperen Ocakları referandum kararını açıkladı
Alperen Ocakları referandum kararını açıkladı
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Öldürülen PKK'lı 150 şehidin katili çıktı
Öldürülen PKK'lı 150 şehidin katili çıktı
Irak'ın petrol rezervleri 10 milyar varil arttı
Irak'ın petrol rezervleri 10 milyar varil arttı
Antalya ve Bolu'ya hızlı tren geliyor
Antalya ve Bolu'ya hızlı tren geliyor
Perinçek: FETÖ gladyo örgütlenmesi
Perinçek: FETÖ gladyo örgütlenmesi
'ABD, Rakka operasyonu'nu Türkiye ile yapmayacak'
'ABD, Rakka operasyonu'nu Türkiye ile yapmayacak'
'Hükümetle farklı düşünsem de yazarım'
'Hükümetle farklı düşünsem de yazarım'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
'Hükümetle farklı düşünsem de yazarım'
'Hükümetle farklı düşünsem de yazarım'
Perinçek: FETÖ gladyo örgütlenmesi
Perinçek: FETÖ gladyo örgütlenmesi
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Rakka halkını YPG ve IŞİD arasında tercihe zorlamayın...
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Rakka halkını YPG ve IŞİD arasında tercihe zorlamayın...
Büyükanne maaşı için son gün
Büyükanne maaşı için son gün
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Sultanahmet'te taksiciler 'terör' estiriyor
Sultanahmet'te taksiciler 'terör' estiriyor
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları