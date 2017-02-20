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20.02.2017 18:41:03
Eski savcılar ve eski hakim tutuklandı
Eski Savcılar Sadrettin Sarıkaya, Adnan Çimen ile eski Hakim Dursun Ali Gündoğdu, 'darbeye teşebbüs ve terör örgütü üyeliği' suçlarından tutuklandı
Eski Savcılar Sadrettin Sarıkaya, Adnan Çimen ile eski Hakim Dursun Ali Gündoğdu, "darbeye teşebbüs ve terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklandı.
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