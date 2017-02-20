Eski Savcılar Sadrettin Sarıkaya, Adnan Çimen ile eski Hakim Dursun Ali Gündoğdu, 'darbeye teşebbüs ve terör örgütü üyeliği' suçlarından tutuklandı.
Eski Savcılar Sadrettin Sarıkaya, Adnan Çimen ile eski Hakim Dursun Ali Gündoğdu, 'darbeye teşebbüs ve terör örgütü üyeliği' suçlarından tutuklandı.
IHAAW183725-ASA/20-02-2017
- Eski Savcılar Sadrettin Sarıkaya, Adnan Çimen ile eski Hakim Dursun Ali Gündoğdu, "darbeye teşebbüs ve terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklandı.
20.02.2017 18:37:25 TSI
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