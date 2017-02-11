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Eski milletvekili ve tasavvuf musikisi sanatçısından referanduma destek!
12.02.2017 10:13:14

Eski milletvekili ve tasavvuf musikisi sanatçısından referanduma destek!

Cumhurbaşkanlığı sistemi referandum tarihinin 16 Nisan olarak açıklanmasının ardından sürece destek vermek için yola çıkan eski milletvekili ve tasavvuf musikisi sanatçısı ilahi klibinde bir araya geldi. 'Hak bir gönül verdi' ilahiye şiirle katkıda bulunan eski milletvekili 'Evet' çağrısını ilahi ile tüm Türkiye'ye duyurmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı sistemi referandum tarihinin 16 Nisan olarak açıklanmasının ardından sürece destek vermek için yola çıkan eski milletvekili ve tasavvuf musikisi sanatçısı ilahi klibinde bir araya geldi. 'Hak bir gönül verdi' ilahiye şiirle katkıda bulunan eski milletvekili 'Evet' çağrısını ilahi ile tüm Türkiye'ye duyurmayı hedefliyor.

AK Parti'nin 'Tabii ki Evet' isimli referandum şarkısının ardından sürece destek vermek için eski milletvekili, AK Parti AR-GE Başkan Yardımcısı Dr. Osman Coşkun, Yozgatlı Tasavvuf musikisi sanatçısı Recep Kunduz 'Hak bir gönül verdi' eserin singleni hazırlayarak, Yozgat'ta klip çekti. Klipte eski Milletvekili Coşkun da rol alıp, eserin bazı bölümlerini seslendirdi.

Referandum sürecinde 'Evet' çağrısını gönüllerde buluşturmak amacıyla hazırlanan ilahi klibinin bütün bölümleri Yozgat'ta çekildi. Önceki akşam klibin tanıtımı düzenlenen basın toplantısı ile yapıldı.

Semazen eşliğinde ilahinin seslendirilmesinin ardından açıklama yapan AK Parti 23'üncü dönem Yozgat Milletvekili ve AR-GE Başkan Yardımcısı Dr. Osman Coşkun, "Ülkemiz 16 Nisan'da başkanlık için referandum sürecini yaşayacak. Tabii ki Evet isimli referandum şarkımız kamuoyu ile paylaşıldı. Tabi bu süreç çok önemli ülkemiz, milletimiz ve tüm mazlumlar için. Biz de Yozgatlı sanatçımız Recep Kunduz Beyle bu sürece nasıl bir katkıda bulunuruz diye düşünürken kendisinden çok güzel bir teklif geldi. Önce bu sürece uygun bir ilahi seçti kendisi, ben de çok beğendim o ilahiyi. Çünkü yaptığınız her şey Allah rızası için yapılmışsa bunu yapabilecek bir gönle sahip olmak lazım. Dolayısıyla 'Hak bir gönül verdi' ilahisini birlikte seslendirdik. Kendisi ilahi bende şiir okuyarak katkıda bulundum. Çok güzel bir çalışma oldu. Bu çalışmayı biz öncelikle Allah rızası için, vatanı, milleti, bayrağı için bu topraklara canını feda eden tüm şehitlerimize, gazilerimize ithaf ediyoruz. Tabi ki bu ülkenin mazlumların kaderi için büyük olması, güçlü olması, ileri medeniyetler seviyesinde olması için canla, başla çalışan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Beyefendi ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beyefendi olmak üzere tüm devlet büyüklerimize ithaf ediyoruz. Biz inanıyoruz ki bu süreç içerisinde bu kampanya döneminde 81 ilde yapılacak programlarda eğer arzu edilirse, davet ederlerse bizzat gidip katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

"Yozgat, Türkiye'nin merkezi, Türkiye'nin kalbidir" diyen Coşkun, şunları aktardı: "Biz de Yozgatlı sanatçı ve Yozgatlı eski bir milletvekili olarak bu kampanyaya böyle bir katkıda bulunmak arzu ettik. Aldığımız geri dönüşler çok olumlu. Çok güzel ses gelecek ve bizim hedeflediğimiz gibi çok güzel etkisi olacaktır."

"Kampanya için kullanılması bizi mutlu eder"

İlahinin referandum sürecinde kampanya için kullanılmasından mutluluk duyacağını dile getiren Coşkun; "Kampanya için bu çalışmayı yaptık. Kullanılması bizi oldukça mutlu eder. Bizim de çorbada tuzumuz olsun, arzumuz buydu. Tabi ben milletvekiliyim, milletvekili kimliğim var. İlk kez bir milletvekili böyle bir klipte rol alıyor. Bana bu teklif geldiği zaman şöyle bir eleştiri de olabileceği de söylendi, 'Klipte milletvekili oynamış', ben de dedim ki 'Yozgatlıların ekmeği için oynamak benim için şereftir. Dolayısıyla onlar için yapamayacağım hiçbir şey yok. Hiçbir eleştiri de açıkçası bu konuda umurumda olmaz. Önemli olan Yozgatlıların ekmeği ile oynamamak' diye düşündüm" şeklinde konuştu.

"Yetkimi tüm Türkiye için kullandım"

Milletvekilliği sürecinde Türkiye Milletvekilliğini dile getiren ve cep telefonu numarasını 81 bir ilin valisine göndererek ilan eden Dr. Osman Coşkun, "Tüm Türkiye'ye ilan ettiğim 0 532 572 07 66 numaralı telefonum milletvekili olmadan önce de aynıydı, milletvekili olduktan sonra da hiç değiştirmeden kullandım. Milletvekilliği yetkimi sadece Yozgat için değil tüm Türkiye için kullanmanın gayretinde oldum. Son nefesime kadar bu görevimi Türkiye'nin hangi ilinde, ilçesinde, köyünde olursa olsun milletim için kullanmaya devam edeceğim. İnşallah referandum sürecinde de Evet hakikatinin tecelli etmesi için gayretimiz devam edecek" ifadelerine yer verdi.

"Halisane niyetle yola çıktık"

Referandum sürecine 'Hak bir gönül verdi' ilahisi ile katkı veren Tasavvuf Musikisi Sanatçısı Recep Kunduz; "Sayın vekilim her kulvarda olduğu gibi bu kulvarda da iddialı olduğunu gösterdi Allah razı olsun. Bizi geri çevirmedi, bize destek oldu bu konuda. Güzel bir eser. Referandum sürecinde bizim de katkımız olsun, çorbada tuzumuz olsun diyerek oluşturmuş olduğumuz bu projemiz de sizleri de yanımızda görmekten büyük bir sevinç duyuyoruz. Allah razı olsun hepinizden. İnşallah hayırlı olur niyetimiz, akıbetimiz böyle. Halisane niyetlerle çıktık. İnşallah muvaffak oluruz" diye konuştu.

"Klibimizde Yozgat'ın tanıtımını yapmak istedik"

Recep Kunduz, yeni çalışmasında sözleri büyük düşünür Yunus Emre'ye ait olan Halil Necipoğlu tarafından bestelenen 'Hak bir gönül gerdi bana' isimli eseri eski Milletvekili Dr. Osman Coşkun ile birlikte seslendirdiklerini söyledi. Kunduz, 'Bir program esnasında tanıştığımız sayın milletvekilimizle birlikte bir single hazırlama fikri oluştu. Projeyi daha sonra hayata geçirmek üzere hazırlık yaptık. Eserimiz için çekeceğimiz klipte Yozgat'ın da tanıtımını yapmak istedik. Çekimlerini Erkan Yılmaz'ın ekibiyle birlikte yaptığı, Stüdyo Yalçın atölyesinde montajının gerçekleştirildiği klibimizde yine sayın milletvekilimiz Osman Bey ile birlikte rol aldık. Yozgat Çamlığı, Saray köyündeki nostaljik Atatürk Yolu, Büyük Sinema Salonu gibi alanları kullanarak, çekimleri tamamladık' dedi.

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