08.05.2017 09:44:08
Eski milletvekili FETÖ'den gözaltına alındı
Mersin'deki soruşturma kapsamında 24. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, gözaltına alındıMersin'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında eski AK Parti Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, hakkında terör örgütü üyesi olmak suçundan yakalama kararı çıkarılan 24. Dönem Milletvekili Uzun'un sabah saatlerinde gözaltına alındığı bildirildi.
Uzun hakkındaki arama ve el koyma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.