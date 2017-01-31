31.01.2017 22:15:47
Eski koca dehşet saçtı: Önce ezdi, sonra...
Önce arabayla çarptı, ardından tekmeledi. Korkunç olay Brezilya'da meydana geldi
Önce arabayla çarptı, ardından tekmeledi.
Korkunç olay Brezilya'da meydana geldi. Eski eşi ve sevgilisinin bulunduğu motosikleti aracıyla kovalayan eski koca, motosiklete çarptı.
Ardından aracından inen öfkeli adam, hareket eden kadını defalarca tekmeledi.
Korkunç olayda, talihsiz kadın yaralanırken, kadının sevgilisinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
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