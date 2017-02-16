16.02.2017 13:10:09

Eski Karabük Vali Yardımcısı Kalaycı tutuklandı

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında kamu görevinden ihraç edilen eski Karabük Vali Yardımcısı Yunus Kalaycı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Kalaycı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Kalaycı, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kalaycı'nın cep telefonunda FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock bulunduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen ve aralarında Kalaycı'nın da olduğu 20 mülki idare amiri açığa alınmıştı.

Kalaycı, İçişleri Bakanlığının 1 Aralık 2016 tarihli kaymakam ve vali yardımcıları kararnamesi ile Aksaray Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanmıştı.

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