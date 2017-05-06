06.05.2017 18:20:48

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Meşal :

'Heniye başkanlığındaki yeni yönetim, esirlerin ve Kudüs'ün özgürleştirilmesi ve ablukanın kırılması için gereken sorumluluğu taşıyabilecek güçtedir'

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Hamas'ın İsmail Heniye başkanlığındaki yeni yönetiminin, tüm alanlarda sorumlulukları üstlenebilecek güce sahip olduğunu belirtti.

Meşal, El-Cezire'ye yaptığı açıklamada, demokratik ve kardeşçe bir atmosferde yapılan seçimlerde Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığına kendisinden sonra İsmail Heniyye'nin seçildiğini ve Heniye başkanlığındaki Hamas'ın yeni yönetiminin, Filistin halkının beklentileri, öncelikleri ve sıkıntıları da dahil tüm dosyalarda sorumlulukları üstlenme gücüne sahip olduğunu belirtti.

Meşal ayrıca, "Yeni yönetim, esirlerin ve Kudüs'ün özgürleştirilmesi ve ablukanın kırılması için gereken sorumluluğu taşıyabilecek kudrettedir. Hamas'ın her üyesi, hareketin yeni Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin ve yönetimin arkasındadır." dedi.

Hamas'ın, hangi Filistinli gruba mensup olursa olsun İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli esirlerin serbest bırakılması, "Filistin rüyasının" hayata geçirilmesi için çalışılması, özgürlük ve vatana dönüş gibi hedeflerin gerçekleştirilmesinin yanı sıra ellerinden çalınan tüm hakların geri alınması konularında sorumluluğunun olduğunu hatırlatan Meşal, şöyle devam etti:

"Ben ve kardeşlerim, bu harekette yönetim arkasında saf tutan birer neferiz. Tek yüreğiz. Hamas, askeri, siyasi, istişare ve demokrasi alanında iftihar ettiğimiz modeller ortaya koydu."

Hamas Şura Genel Meclisinden kendisine birçok görev teklif edildiğini ancak kendisini mazur görmelerini istediğini belirten Meşal, "Ben yalnızca Hamas Şura Genel Meclisi üyesiyim. Hamas'a ve ümmete makamlara bakmaksızın hizmet etmek istiyorum. Öte yandan hareketin yeni Siyasi Bürosu üyeleri de uygun bir zamanda açıklanacaktır." ifadesini kullandı.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığı için yapılan seçimde Meşal'in yerine Heniyye'nin seçildiği duyurulmuştu.

Seçimin Heniyye'nin yanı sıra Hamas yöneticilerinden Musa Ebu Merzuk ve Muhammed Nizal arasında gerçekleştiği aktarılmıştı.



İsmail Heniyye, 2013'ten bu yana Hamas Siyasi Büro Başkanı Meşal'in yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Meşal'in iki kez Siyasi Büro Başkanlığı görevini yürütmesinden dolayı yeniden seçilme hakkının bulunmadığı belirtilmişti.

Bölgedeki güvenlik zafiyeti ve İsrail'in hedef alması tehlikesinden dolayı Hamas'ın yeni lideri Heniyye'nin Gazze dışında ikamet etmesi bekleniyor.



