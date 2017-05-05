06.05.2017 13:53:15

Eski hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ soruşturması

Konya'da HSYK tarafından örgütle irtibatı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen hakim gözaltına alındı

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) meslekten ihraç edilen hakim gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'ye mensup oldukları öne sürülen hakim ve savcılara yönelik soruşturma kapsamında, HSYK tarafından örgütle irtibatı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen Çumra ilçesinde görevli hakim A.F. hakkında yakalama kararı verildi.

A.F, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.