28.02.2017 16:17:55
Eski futbolcular öğrencilerle buluştu
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Ceyhun Eriş, Baki Mercimek, Zafer Şahin, eski hakem Bünyamin Gezer ve teknik direktör Giray Bulak, Uğur Okulları'nın düzenlediği panele katıldıEski futbolcular MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Ceyhun Eriş, Baki Mercimek, Zafer Şahin, eski hakem Bünyamin Gezer ve teknik direktör Giray Bulak, Uğur Okulları'nın düzenlediği panelde öğrencilerle bir araya geldi.
"Türk futbolu nereye gidiyor" konulu panelde konuşan futbol dünyasının önde gelen isimleri, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Panelin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren ünlü isimler, ardından çocuklarla gösteri maçı yaptı.