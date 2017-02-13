14.02.2017 00:27:17

Eski futbolcular mahkeme karşısına çıkıyor

FETÖ soruşturması kapsamında eski futbolcular Arif Erdem, Uğur Tütüneker, İsmail Demiriz hakim karşısına çıkıyor...

Ajanslarda yer alan habere göre; FETÖ'nün 'futbol yapılanması'na yönelik eski futbolcular İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker hakkında 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan ve gönderildiği İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 92 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün futboldaki yapılanması ve sanıklara ilişkin suçlamalar anlatıldı.

İddianamede, soruşturma kapsamında sanık İsmail Demiriz'in tutuklandığı, Uğur Tütüneker hakkında adli kontrol kararı verildiği, firari olan Arif Erdem hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı hatırlatıldı.

Sanıklar hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ayrı ayrı 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede tanık anlatımlarına da yer verildi.

Şüpheliler, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bugün yapılacak ilk duruşmada, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki salonda hakim karşısına çıkacak.

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