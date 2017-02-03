SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Eski ev yıkılırken İngiliz menşeli el bombası bulundu
03.02.2017 12:34:09

Eski ev yıkılırken İngiliz menşeli el bombası bulundu

Osmaneli ilçesinde, eski olduğu için yıkım çalışmaları yapılan bir evde İngiliz menşeli patlamamış bir el bombası bulundu.

Osmaneli ilçesinde, eski olduğu için yıkım çalışmaları yapılan bir evde İngiliz menşeli patlamamış bir el bombası bulundu.

İlçenin Borçak köyünde ikamet eden S.Ş. isimli şahıs, 2009 yılında vefat eden dedesi M.S.E.'ye ait olan ve yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan harabe halindeki evin yıkım çalışması esnasında poşet içerisinde duvara asılı vaziyette bir adet el bombasının bulunduğu jandarmaya bildirdi. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Patlayıcı Madde İmha Timlerince yapılan çalışmalar sonucunda, İngiliz menşeli el bombasının patlamamış, pimi takılı ve küflenmiş vaziyette olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu el bombası imha edilmek üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Patlayıcı Madde İmha Timine teslim edildi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Libya üzerinden kaynaklanan düzensiz göç Malta'da masaya yatırılıyor
Libya üzerinden kaynaklanan düzensiz göç Malta'da masaya yatırılıyor
Avrupa Birliği (AB) liderleri, dönem başkanı Malta’nın evsahipliğinde bugünkü gayriresmi zirvede, birliğin başını son yıllarda ağrıtan düzensiz göçün Libya’dan kaynaklanan ayağına çare bulmaya çalışacak.
03.02.2017 13:08:08
Nusaybin’de kaçak sigara operasyonu
Nusaybin’de kaçak sigara operasyonu
Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 73 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
03.02.2017 13:00:42
Antalya’da 21 kişi FETÖ’den tutuklandı
Antalya’da 21 kişi FETÖ’den tutuklandı
Antalya’da FETÖ soruşturması kapsamında aralarında ev hanımı, öğrenci ve polis memurlarının da bulunduğu 21 kişi tutuklandı.
03.02.2017 12:49:11
Tunceli’de bir PKK'lı tutuklandı
Tunceli’de bir PKK'lı tutuklandı
Tunceli'de PKK'nın dağ kadrosundan olduğu belirlenen bir kişi tutuklandı.
03.02.2017 12:47:36
MEB 2017 hedeflerini belirledi
MEB 2017 hedeflerini belirledi
MEB'in 2017 Yılı Performans Programı belli oldu. MEB, 2017 yılında okul öncesi ve ilkokullarda okullaşma oranlarının yükseltilmesini hedefliyor.
03.02.2017 12:37:01
Yargıtay'dan 'evlilik dışı çocuk' kararı
Yargıtay'dan 'evlilik dışı çocuk' kararı
Evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğa baba tarafından nafaka ödenmesine hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.
03.02.2017 12:25:04
İsmail Köybaşı 9 ay sonra Vodafone Arena'da
İsmail Köybaşı 9 ay sonra Vodafone Arena'da
Köybaşı, Ziraat Türkiye Kupası'nda eski takımına karşı mücadele etmek için teknik direktör Dick Advocaat'tan şans bekliyor.
03.02.2017 12:20:45
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Darbecilere maaş ve ikramiye bağlandı!
Darbecilere maaş ve ikramiye bağlandı!
Abdullah Gül'den Trump'a: Ucuz bir şovdan ibaret
Abdullah Gül'den Trump'a: Ucuz bir şovdan ibaret
Bakan'ın Edirne'de diz çöken askerlerle çektirdiği fotoğraf olay oldu
Bakan'ın Edirne'de diz çöken askerlerle çektirdiği fotoğraf olay oldu
Trump'ın baş danışmanından 'Çin ile savaş' sinyali
Trump'ın baş danışmanından 'Çin ile savaş' sinyali
Erdoğan'dan Merkel'e 'İslamist terör' tepkisi
Erdoğan'dan Merkel'e 'İslamist terör' tepkisi
Yusuf Kaplan: Fırat Kalkanı Operasyonu dengeleri bozdu
Yusuf Kaplan: Fırat Kalkanı Operasyonu dengeleri bozdu
CHP PM Üyesi Sera Kadıgil'in ifadesi ortaya çıktı
CHP PM Üyesi Sera Kadıgil'in ifadesi ortaya çıktı
Yunanistan hangi adaları işgal etti?
Yunanistan hangi adaları işgal etti?
Erdoğan'ın tepki gösterdiği sözleri Merkel yine kullandı!
Erdoğan'ın tepki gösterdiği sözleri Merkel yine kullandı!
Emniyet Genel Müdürlüğü: Onlar artık aranmıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü: Onlar artık aranmıyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları