Eski Enerji Bakan Yıldız: 'Daha önce de sistemin tek bir irade tarafından yönetilmesini isteyenler oldu'

BOLU (İHA) â€' Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Demirel'in, Özal'ın, Türkeş'in, Yazıcıoğlu'nun, ahirete gidenlerle ve yaşayanlarla beraber her birinin sistemin tek bir irade tarafından yönetilmesini istediği zamanlar olduğunu belirterek, 'Onlar da mı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına gelmesi için bu lafları ettiler' dedi.

BOLU (İHA) â€" Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Demirel'in, Özal'ın, Türkeş'in, Yazıcıoğlu'nun, ahirete gidenlerle ve yaşayanlarla beraber her birinin sistemin tek bir irade tarafından yönetilmesini istediği zamanlar olduğunu belirterek, "Onlar da mı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına gelmesi için bu lafları ettiler" dedi.Bolu'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen vefa yemeğine eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı Taner Yıldız da katıldı. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Ak Parti il ve ilçe belediye başkanları ve partililerin katıldığı yemekte konuşan Yıldız, Türkiye'nin çok önemli bir zaman diliminden geçtiğini ifade ederek, "Bulunduğumuz coğrafya özellikle Mezopotamya ile beraber, milattan öncesine varan bütün zaman dilimlerinden bu yana farklı sıkıntılara sahne olmuş. Ama şu anda dünyada tanınmış 196 ülke arasında düşmanlarının bu kadar birleştiği, PKK'sıyla, FETÖ'süyle, DHKPC'siyle bütün etnik gruplara sızan bütün yapısıyla beraber, yabancı yerli bu iktidara ömür biçenlerin her birisinin bir araya geldiği zaman diliminde bulunuyoruz. O yüzden kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mücadele sadece bir cumhurbaşkanlığı, yalnızca bir sistem değişikliği mücadelesi değildir" dedi."Siz Recep Tayyip Erdoğan'a makam yeri oluşturma istiyorsunuz dediler"Yıldız, kendilerine yapılan en büyük ithamlardan bir tanesinin olayı basite indirgemek olduğunu belirterek, "Siz Recep Tayyip Erdoğan'a makam yeri oluşturmak, ona sürekli Cumhurbaşkanlığı'nı kılmak üzere bunu yapıyorsunuz, dediler. Peki yıllardan bu yana, Milli Selamet Partisi'nin hatta 1970'li yıllara varan Milli Nizam Partisi'nden bu yana rahmetli Necmettin Erbakan'ın bu sistemin bir başkanlık sistemiyle, tek bir erkle, tek bir iradeyle yürümesini istediği zamanlar vardı. Sayın Süleyman Demirel'in, Turgut Özal'ın, Türkeş'in, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun, ahirete gidenlerle ve yaşayanlarla beraber her birinin bu sistemin tek bir irade tarafından yönetilmesini istediği zamanlar oldu. Kabul etmiyoruz ama hadi bize böyle bir itham yapıldı. Onlar da mı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına gelmesi için bu lafları ettiler" şeklinde konuştu.