27.01.2017 20:30:43

Eski Düzce Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklandı

Bolu'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen eski Düzce İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan A. tutuklandı.

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Bolu'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen eski Düzce İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan A. tutuklandı.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Düzce Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan A. ve eşi Hatic A. Bolu'da kaldıkları bir otelde Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından gözaltına alındılar. Hatice A., Düzce Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Ercan A. adliyeye sevk edildi. Ercan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatice A.'nın ise Düzce Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.