27.02.2017 12:43:04

ESKİ'den personeline 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, yönetici, ilçe sorumluları, endeks okuma ve kesme bağlama biriminde görevli personeline 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, yönetici, ilçe sorumluları, endeks okuma ve kesme bağlama biriminde görevli personeline "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verdi.ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi, Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. İş güvenliği uzmanları tarafından verilen eğitimde, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri doğrultusunda ESKİ çalışanlarına teorik ve uygulamalı olarak iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı. Çalışan personel eğitim sonrasında ölçme ve değerlendirme sınavına tabi tutuldu. ESKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in talimatıyla çalışanlarımızın her konuda olabildiğince donanımlı olması için personelimize düzenli olarak meslek içi eğitimler veriyoruz. Bu amaçla tüm teknolojik sistem ve uygulamaları da yakından takip ediyoruz. Sunduğumuz hizmetin kalitesini daha da yükseltecek her yeniliğe kapımız açık. Gerek kurumumuz içerisindeki idari işleri yürütürken gerekse de vatandaşımıza hizmet verirken kendimizi her anlamda geliştirecek eğitim programlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.Bu arada ESKİ Genel Müdürlüğü çalışanları komple sağlık taramasından geçirildi.