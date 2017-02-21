21.02.2017 11:32:41

ESKİ'den iş kazalarına karşı uygulamalı eğitim

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, kurumda çalışan tüm büro ve saha personellerine kapalı alan çalışmalarında gaz ölçümü detektörlerinin kullanılması konusunda eğitim verdi.

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, kurumda çalışan tüm büro ve saha personellerine kapalı alan çalışmalarında gaz ölçümü detektörlerinin kullanılması konusunda eğitim verdi.Konuyla ilgili bilgi veren yetkililer, "ESKİ'de güvenli bir çalışma ortamı oluşturma noktasında ihtiyaca binaen tüm atık su terfi merkezlerimize gaz detektörleri yerleştirdik. Ayrıca seyyar gaz ölçüm cihazları ile de atık su arıtma tesisleri, atık su terfi merkezleri ve kanalizasyon muayene bacalarında çalışma başlamadan önce tehlikeli gazların ölçümleri yapılıp gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Olası acil durumlar için de bu bölgede çalışan tüm personele, solunum maskeleri eğitimi ve acil durum eğitimleri verdik. Personelimize daha önce yaşanan iş kazalarını örnek göstererek, her şeyden önce iş güvenliğinin önemini vurguladık" dedi.Sahada çalışan personellere yönelik kişisel koruyucu donanımların temin edilip, dağıtımının sağlandığını da belirten yetkililer, "İş ayakkabısı, iş çizmesi, reflektörlü yelek, yağmurluk, toz maskeleri, tam yüz solunum maskeleri ve filtreleri, hava tüplü solunum maskeleri ve paraşüt tipi emniyet kemerleri personellerimize dağıtıldı" diye konuştu.