18.02.2017 20:26:48

Eski CIA direktörü Petraeus: PYD, PKK’nın kuzeni ama...

Münih Güvenlik Konferansı’nda Türkiye konulu bir oturumda konuşan eski CIA direktörü David Petraeus, PYD için “ABD’nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK’nın kuzeni” dedi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

PINAR HİLAL BALTA



Al Jazeera'den Ece Göksedef'in haberine göre Münih Güvenlik Konferansı'nda bu yıl Türkiye'de yaşanan gelişmeler de masadaydı.

TÜRKİYE RAPORU



Konferans öncesi hazırlanan raporda 2017'nin önemli aktörlerinden biri olarak ayrı bir bölüm ayrılan Türkiye için, konferansın ilk günü bir toplantı da düzenlendi.



KONUŞMACILAR



“Türkiye'nin bölgedeki rolü” konulu toplantıda Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve eski CIA Direktörü David Petraeus da konuşmacıydı.



FLYNN'IN KOLTUĞU İÇİN ADI GEÇİYOR



Petraeus'un adı, Flynn'in istifasından sonra adı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayları arasında geçiyor.

"PYD, PKK'NIN KUZENİ AMA IŞİD İLE İYİ SAVAŞIYOR"

Petraeus, Işık'ın eleştirisine yanıt verdi. Bir yandan PYD'nin ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın kuzeni olduğunu söylerken, bir yandan da IŞİD'e karşı çok iyi mücadele ettiklerini ifade etti.

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