28.12.2016 05:53:08

Eski CIA Ajanı Baer: Türkiye'yi kaybettik

Eski CIA Ajanı Robert Baer, ABD ve Türkiye ilişkilerinin geldiği noktayla ilgili açıklamalarda bulundu...

ABD'nin Türkiye'yi kaybettiğini savunan eski CIA ajanı Robert Baer, bu kaybın ABD dış politikası için yararlı olmayacağını ifade etti.

Sputnik'in aktardığı habere göre; Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanlarının Moskova'da bir araya gelerek Suriye'deki çatışmanın çözümü için attığı adımı CNN'e değerlendiren Baer, “Moskova'da İran, Türkiye ve Rusya arasında gerçekleştirilen bu toplantı, bize Suriye'de oldukça alakasız kaldığımızı söylüyor” dedi.

Washington'ın Kürt güçlerine silah desteği sağlaması sebebiyle Türkiye'nin ABD'den ‘bıktığını' savunan eski CIA ajanı, “ABD, Türkiye'yi kaybetti ve bu dış politika için olumlu olmayacak” diye konuştu.

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