06.02.2017 20:06:31

Eski Belediye Başkanı Ahmet Ece gözaltına alındı

Hakkında yakalama kararı bulunan Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık beldesi eski belediye başkanı Ahmet Ece, Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındı.

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Hakkında yakalama kararı bulunan Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık beldesi eski belediye başkanı Ahmet Ece, Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık beldesi eski belediye başkanı Ahmet Ece'nin Gaziosmanpaşa'da bir akrabasının evinde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.Sabah saatlerinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Ahmet Ece gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Ahmet Ece sorguya alındı.