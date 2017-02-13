13.02.2017 18:04:08

Eski Bakan ve Ak Parti Milletvekili Sema Ramazanoğlu Sandıklı'da mola verdi

Eski Bakan ve Ak Parti Milletvekili Sema Ramazanoğlu Sandıklı'da mola verdi

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Ak Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, Ankara'dan Denizli'ye giderken Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki termal tesislerde mola verdi. Dinlenme molasında kaplıcalarda tatilde olduğunu öğrendiği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu ile de sohbet eden eski Bakan Ramazanoğlu, daha sonra Denizli'ye hareket etti.