24.02.2017 10:42:10

Eski Bakan Gürcan Dağdaş söyleşi için geliyor

54. Hükümet döneminde Devlet Bakanı olarak görev yapan Gürcan Dağdaş, Tepebaşı Belediyesi'nin konuğu olarak Eskişehir'e geliyor.

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54. Hükümet döneminde Devlet Bakanı olarak görev yapan Gürcan Dağdaş, Tepebaşı Belediyesi'nin konuğu olarak Eskişehir'e geliyor."Hepimizden Büyük Türkiye Var" konulu söyleşiye katılmak için Eskişehir'e gelecek olan Dağdaş, Yeni Anayasa ve Referandum Süreci ile ilgili görüşlerini paylaşacak. Özdilek Sanat Merkezi'nde 25 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak olan söyleşiden sonra, bir de kitap imzası gerçekleşecek. Eski Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş son olarak Fetret Dönemi Yazıları adlı bir kitap yayınlamıştı.