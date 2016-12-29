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29.12.2016 22:46:27
Eski Arjantin'in Devlet Başkanı hakkında yeniden soruşturma tale
Eski Arjantin'in Devlet Başkanı hakkında yeniden soruşturma talebi
Eski Arjantin'in Devlet Başkanı hakkında yeniden soruşturma talebi
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Azerbaycan Ermenistan'ın insansız hava aracını düşürdü
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü.
29.12.2016 21:21:56
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), arızalar nedeniyle İstanbul'un bazı bölgelerinde zaman zaman su kesintileri yaşanabildiğini bildirdi.
29.12.2016 20:50:33
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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Suriye'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.
29.12.2016 20:32:23
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EPDK, elektrik fiyatlarına ocak ayında zam yapılmayacağını duyurdu.
29.12.2016 18:15:39
Yeni kimlikler ne zaman dağıtılacak?
Denizli İl Nüfus Müdürlüğü, yeni kimlik kartlarının dağıtımına 2 Ocak 2017'den itibaren Türkiye genelinde başlanacağını bildirdi.
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29.12.2016 18:00:15
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