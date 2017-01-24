25.01.2017 00:29:16

Eski AP Başkanı Merkel’e rakip oldu

Alman Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) genel seçimlerdeki başbakan adayı Eski AP Başkanı Schulz oldu...

Ajanslarda yer alan habere göre; Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) genel seçimlerdeki başbakan adayı belli oldu. SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel, eylüldeki genel seçimlerde eski AP Başkanı Martin Schulz'un 4. dönem için yeniden aday olan Hrıstiyan Demokrat (CDU) Başbakan Angela Merkel'in rakibi olacağını duyurdu.

SPD Genel Merkezi genel merkezi Willy Brandt Haus'ta, Schulz'la birlikte ortak bir toplantı düzenleyen Gabriel, eski AP Başkanı'nın seçimlerde daha fazla şansı olduğunu belirterek, ''Partimiz ve kendimiz için doğru karar bu. Ben başbakan adayı olmayacağım'' dedi. SPD'nin genel başkanlığını da bırakacağını bildiren ve seçimlere kadar dışişleri bakanlığını üstlenmek istediğini dile getiren Gabriel, 7 yıldan fazladır SPD'nin genel başkanlığını yaptığını hatırlatarak Almanya'daki sosyal demokratlara teşekkür etti.

‘KOLAY BİR KARAR DEĞİLDİ'

‘Büyük bir sosyal demokrat' olarak nitelendirdiği Schulz'un uzun yıllar süren siyasi tecrübesi bulunduğunu ve siyasette her konumda görev aldığını ifade eden Gabriel “Önümüzdeki seçim hiçbir zaman olmadığı kadar önemli. Başarılı bir aday ve lider olacağına inancım tamdır. Kolay bir karar değildi ancak doğru olan karar buydu. Bugün size bir sürpriz yaptım. Bu sefer partimiz seçimlerde bir sürpriz yapacak” diye konuştu.

‘ÜLKEMİZİN YENİ BİR YÖNETİME İHTİYACI VAR'

SPD'nin genel başkanlığını devralacak Schulz ise, kendisi için tarihi bir gün olduğunu ifade ederek, ''Büyük bir şeref ve gururla görevi kabul ettim. Bu zor zamanda ülkemizin yeni bir yönetime ihtiyacı var” ifadelerini kullandı. Schulz, geçen cumartesi Gabriel ile bir araya geldiklerini ve bu kararı orada aldıklarını vurguladı.

​SPD'de pazar günü yapılacak yönetim toplantısında, alınan kararlara resmiyet kazandırılacak. Mart ayında toplanacak kongrede de parti yönetiminde değişiklik yapılacak.

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