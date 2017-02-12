12.02.2017 19:55:52

Eski Alaplı İlçe Jandarma Komutanı çatışmada yaralandı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, eski Alaplı İlçe Jandarma Komutanı Emre Balcı sol gözünden yaralandı.

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, eski Alaplı İlçe Jandarma Komutanı Emre Balcı sol gözünden yaralandı.Tunceli'nin Pülümür İlçesinde Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları esnasında sürdürdüğü arazi arama tarama faaliyeti esnasında, Kızılmescit mevkisinde arama tarama faaliyetlerini sürdürürken, terör örgütü mensuplarının saklanabileceği özel maden şirketine ait konteyneri kontrolleri esnasında bir grup terörist güvenlik güçlerine el bombasıyla saldırı düzenlemiş çıkan çatışmada 3 asker yaralanmış, 2 teröristten biri yaralı ele geçirilmiş, diğeri güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada Eski Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Balcı sol gözünden yaralandı. Yüzbaşı Balcı'nın Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi edildiği bildirildi.