04.05.2017 17:23:16

Eski Afgan Başbakanı Hikmetyar Kabil'e geldi

Afganistan eski Başbakanı Gulbeddin Hikmetyar, Kabil'e dönmesinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

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Afganistan eski Başbakanı Gulbeddin Hikmetyar, Kabil'e dönmesinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.Afganistan eski Başbakanı Gulbeddin Hikmetyar, 20 yıl muhalefetlik sonrası, hükümetle uzlaşan Hizb-i-İslami lideri Hikmetyar, bugün onlarca silahlı korumaları ile başkent Kabil'e geldi. Hikmetyar, Cumhurbaşkanlık Saray'ında ağırlandı. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve onlarca devlet makamları, diplomatlar, milletvekilleri ve siyasi partiler tarafından ağırlanan Hikmetyar yaptığı açıklamada şu anki Afgan hükümetini ülkenin şartlarına uygun görmediğini dile getirdi. Hikmetyar, "Milli birlik hükümeti ve parlamento sistemini hazır şartlarda uygun görmüyoruz. Anayasanın değişimi için önerilerimiz var" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise Taliban'a seslenerek, "Taliban'a sesleniyorum. Hikmetyar kadar anlayış kapasitesine sahipseniz barışa katılın. Lideriniz kim? Öldürmek ve cinayetten başka elde ettiğiniz nedir?" ifadelerini kullandı.Hizb-i-İslami ve hükümet arasındaki barış anlaşması, 25 maddelik şartlar ile imzalanmıştı.