09.05.2017 20:21:10

Eski ABD Başkanı Obama İtalya'da

Barack Obama:- 'Ben, ABD'nin iklim politikaları konusunda aynı doğru yönde ilerlemeyi sürdüreceğinden eminim'

Eski ABD Başkanı Barack Obama, iklim politikaları konusunda ülkesinin kendisinden sonra da doğru yönde ilerleyeceğini belirtti.

Başkanlık görevini geçen ocak ayında Donald Trump'a devreden Obama, "emekli başkan" sıfatıyla yaptığı ilk dış ziyaretinde İtalya'nın moda ve finans kenti Milano'da gıda ve iklim değişikliğine yönelik konferansa katıldı.

Konferanstaki konuşmasında, iklim değişikliğiyle mücadelenin önemine vurgu yapan Obama, dönemin İtalya Başbakanı Matteo Renzi ile bu konuda birlikte çalıştıklarını anımsattı. Obama, "Matteo ile birlikte dünyaya, iklim üzerine olan bu önemli anlaşmayı getirmek için katkıda bulunduk. Bu çok anlamlı bir anlaşma. Kıtlık ve gıda üretiminin zorlaşması, iklim değişikliğinin bir sonucudur." dedi.

Halefi Donald Trump ve yeni ABD yönetiminin iklim değişikliğine yönelik kendisiyle aksi düşünceler içinde olmasına atıf yapan Obama, "Ben, ABD'nin iklim politikaları konusunda aynı doğru yönde ilerlemeyi sürdüreceğinden eminim." ifadesini kullandı.

Eski başkan, Washington'da bunun aksi yönde karar alınsa dahi yerel düzeyde motorlu araçların kirletici emisyonlarına ilişkin kararların sabit olduğunu kaydetti.

Obama, Trump'ın bu hususta farklı düşünmesinin demokrasinin bir parçası olduğunu söyledi.

İtalya'nın mücadele ettiği düzensiz göç sorununa da değinen ve kıtlığın göçe yol açtığını savunan eski ABD Başkanı, "Göçmenler, sadece savaşlardan kaçtıkları için buralara gelmiyorlar. Bunun bir nedeni de kıtlık. Biz gerekli eylemleri uygulamaya koymazsak göç meselesi devam edecek ve hatta daha da kötüleşecek." diye konuştu.

Barack Obama, dünya genelindeki terör sorununun bir kaynağının da işsizlik olduğunu ifade etti.

Obama, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra açıkladığı üzere genç liderlerin yetişmesine odaklanacağını ve zamanını bu işe ayıracağını yineledi.

Ailecek İtalya'yı çok sevdiklerini belirten Obama, eşi Michelle, çocukları Sasha ve Malia ile sık sık bu ülkeye yaptıkları önceki seyahatler hakkında konuştuklarını, bu nedenle sıklıkla buraya geleceklerini dile getirdi.

İki günlük temasları için Milano'ya gelen Obama, konferans öncesinde şehirdeki kültürel turu kapsamında, duvarında Leonardo Da Vinci tarafından yapılan dünyaca ünlü tablo Son Akşam Yemeği'nin bulunduğu Santa Maria delle Grazie kilisesini ziyaret etti.

Obama'ya, Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala tarafından sembolik değeri bulunan kent anahtarı da verildi.