14.02.2017 15:32:12

Eski 3 futbolcunun yargılanmasına başlandı

FETÖ’nün futbol ayağına ilişkin haklarında “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Galatasaraylı eski futbolcu İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker’in yargılanmasına başlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün futbol ayağına yönelik 3 eski futbolcu hakkında açılan davanın ilk duruşmasının görülmesine başlandı.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk oturumuna tutuklu sanık İsmail Demiriz cezaevinden getirilirken, hakkında adli kontrol tedbiri bulunan sanık Uğur Tütüneker duruşma salonunda hazır bulundu. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Arif Erdem ise duruşmaya katılmadı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, spor anlamında futbolun en popüler spor dalı olması, asıl amacının dışında farklı baskı aracı olarak kullanılmaya elverişli olması nedeniyle bu alanın örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından özellikle seçildiği belirtiliyor. Örgütün asıl amacının yıllık bütçeleri milyon dolarları bulan, çok sayıda insanla taraftarlık bağı bulunan büyük kulüpleri ele geçirmek olduğuna değinilen iddianamede, 3 sanığın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.

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