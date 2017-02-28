28.02.2017 20:21:02

Eşini öldüren koca idam edildi

Suudi Arabistan'da hamile eşini taşladıktan sonra aracıyla ezen kişi hakkında verilen ölüm cezası infaz edildi

Suudi Arabistan'da hamile eşini taşladıktan sonra aracıyla ezen kişi hakkında verilen ölüm cezasının bugün infaz edildiği belirtildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hafr el-Batın kentinde hamile eşini öldüren M.C. hakkında verilen idam cezasının kraliyet tarafından onaylanmasının ardından hükmün bugün Hafr el-Batın kentinde 'had ile öldürülme' şeklinde infaz edildiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, M.C'nin hamile eşi R.M.C'yi çöle götürerek önce taşladığı, ardından aracıyla ezdiği, kadın ile karnındaki bebeğinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Cinayet sonrası tutuklanan sanığın, "cinayetin topluma karşı işlenmiş suç" kapsamında değerlendirilerek yargılandığı, mahkeme sonunda M.C'nin cinayeti tasarlayarak ve vahşice gerçekleştirdiği için 'kısas' değil 'had olarak' öldürülmesine hükmedildiği kaydedildi.

İslam hukukunun uygulandığı Suudi Arabistan'da kişiye karşı işlenen cinayetlerde mahkemenin 'kısas' şeklinde verdiği idam cezaları, öldürülen kişinin ailesi tarafından affedilebiliniyor. Topluma karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirilen ve 'had olarak' verilen idam cezaları öldürülen kişinin ailesi tarafından affedilemiyor.