11.02.2017 22:03:28

Eşi ve çocuklarını rehin aldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesinde, bir vatandaş araç içerisindeki eşi ve çocuklarını silahla rehin aldı.

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesinde, bir vatandaş araç içerisindeki eşi ve çocuklarını silahla rehin aldı.Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi ve çocuklarını silahla araçta rehin alan bir kişinin olduğu ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Çok sayıda özel harekat polisinin de bulunduğu olay yerinde vatandaşı ikna etme çabalarının sürdüğü bildirildi.