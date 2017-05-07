08.05.2017 00:25:24

Eşi tarafından terk edilen genç, eşinin kızını göstermediği iddiasıyla köprüye çıkarak intihara kalkıştı

Konya'da eşi tarafından terk edilen bir çocuk babası madde bağımlısı genç, eşinin 3 yaşındaki kızını göstermediği iddiasıyla köprüye çıkarak intihara kalkıştı.

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Konya'da eşi tarafından terk edilen bir çocuk babası madde bağımlısı genç, eşinin 3 yaşındaki kızını göstermediği iddiasıyla köprüye çıkarak intihara kalkıştı.Olay, 20.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Sanayi Köprülü Kavşağı ile Sanayi Köprülü Kavşağı Alt Geçiti kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce eşi tarafından terk edilen S.P. küçük kızını göremediği iddiasıyla köprüye çıktı. S.P.'yi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise köprünün altında bulunan alt geçite hava yastığı açtı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, eşinin ve kızının olay yerine gelmesini istedi. Polis ekiplerinin elinde bıçak bulunan S.P.'yi ikna etmeye çalıştığı sırada, gencin bir anlık boşluğundan yararlanan polis memuru, genci tutarak intihar girişimini engelledi. S.P. polis eşliğinde ambulansa alınarak Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Sosyal medyada canlı yayın yapmak için birbiriyle yarıştılarKöprüye çıkarak intihar girişiminde bulunan genci gören vatandaşların olay anını cep telefonuyla çekerek sosyal medyada canlı yayın yapmak için birbiriyle yarışması dikkat çekti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.