17.02.2017 22:00:37

Eşi boşanma davası açınca kendini bıçakladı

Samsun'da 2 çocuk annesi eşinin boşanma davası açması üzerine bunalıma giren bir kişi kendini karnından bıçaklayarak intihara kalkıştı.

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Samsun'da 2 çocuk annesi eşinin boşanma davası açması üzerine bunalıma giren bir kişi kendini karnından bıçaklayarak intihara kalkıştı.Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi eşinin evi terk edip boşanma davası açıp ayrılmak istemesi üzerine bunalıma giren M.S.(38), evinde kendisini bıçakla karnından yaralayarak intihara kalkıştı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.S. tedavi altına alındı. M.S., eşi ile bugün Samsun Adliyesinde boşanma davalarının olduğunu, eşini çok sevdiğini ve ondan ayrılmak istemediğini söyledi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.