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Eshab-ı Kehf'te Hıdırellez coşkusu
07.05.2017 15:30:31

Eshab-ı Kehf'te Hıdırellez coşkusu

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Eshab-ı Kehf Hıdırellez Etkinlikleri Eshab-ı Kehf'te coşkuyla kutlandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Eshab-ı Kehf Hıdırellez Etkinlikleri Eshab-ı Kehf'te coşkuyla kutlandı.

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Eshab-ı Kehf'te Hıdırellez etkinlikleri, Eshab-ı Kehf mağarasının bulunduğu tepenin eteklerinde Akdeniz Mehter Takımı'nın konseriyle başladı.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, etkinlikte yaptığı konuşmada, Hıdırellez'in Türk dünyasında kutlanan ilk yaz bayramı olduğunu belirtti.

23 yıl önce başlatılan etkinliği devam ettirdiklerini ifade eden Başkan Can, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'ın başlattığı ve geleneksel hale getirdiği Türk dünyasında çok büyük bir yeri olan Hıdırellez Bayramını bu kutsal mekanda kutlamanın sevincini ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Hıdırellez Türk dünyasında kutlanan ilk yaz bayramlarından biridir. Kaynağı çok eskilere dayanır. Bu bayrama Anadolu ve Anadolu dışında Türk halkı büyük ilgi gösterir. Bir çok gelenek ve görenek bu vesile ile yaşatılır. Hıdırellez Türk toplumunu canlandıran birlik ve beraberliği pekiştiren bir olgudur. İşte bu birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olması için 23 yıldır bu mekanda toplanıyoruz. Hıdırellez Hızır ve İlyas Peygamberin buluştuğu, bereketin ve bolluğun topraktan fışkırdığı, insanların yüreğine sevgi dolduğu, küslerin barıştığı, insanların doğa ile iç içe olduğu çok önemli bir gündür" diye konuştu.

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ise bugün Hıdırellez'i kutlamanın coşkusu içinde olduklarını ifade ederek,"Buraya gelen herkesin dileklerinin yerine gelmesi dileğiyle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.

Mersin Milletvekili Baki Şimşek ise yaptığı konuşmada, "Eshab-ı Kehf'e yıllardır yatırım yapan burayı güzelleştirmek adına her yıl yeni bir şey katan belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Çocukluk yıllarımızda Eshab-ı Kehf'e geldiğimiz zaman bir adak kesmek için, bir kurban kesmek için kesim yapmak için bir mekan bile yoktu. Herkes buralara gelir dualarını yapar ama oturacak bir tane doğru düzgün bank yoktu ama her yıl Eshab-ı Kehf'in çehresi değişiyor. İnşallah gerekli izinler verildiği takdirde önümüzdeki yıllarda buraya yeni büyük bir cami yapılmasını ve çevre düzenlemelerinin daha da arttırılmasını bekliyorum. Ben bu hizmetlerin sizlerin duası ve desteği devam ettiği süre içerisinde artarak devam edeceğine inanıyorum. Tabi Hıdırellez bu sene baharı ve kışı Çukurova doyasıya yaşadı ve Nevruz'dan sonra Hıdırellez'i de kutluyoruz. Ben bu değerlerimizin tamamına sahip çıkan ve bunları yaşatmak için mücadele eden herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

23 yıl önce başlattıkları Eshab-ı Kehf'te Hıdırellez etkinliklerin coşkuyla kutlanmasından gurur duyduğunu belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da, Türk dünyasının birçok bölgesinde değişik adlarla bu etkinliklerin hala sürdürüldüğünü söyledi. Kocamaz, "Bugün burada bir kez daha sizlerle beraber olmaktan buradaki manevi havayı solumaktan ve milli bir değerimize sahip çıkmaktan çok büyük onur duyduğumu belirtiyorum. 23 yıldır sizlerin destekleri ile göreve geldiğimizde başlattığımız ve artık kesintisiz bir şekilde geleneksel hale gelmiş Hıdırellez etkinliğimizin şimdi de Şevket Can Başkanımız tarafından sürdürülüyor olması bizim için ayrıca gurur verici bir olaydır. Ben başta Şevket Can kardeşimiz olmak üzere Tarsus Belediyemizin birlikte hizmet verdiğimiz bütün değerli arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun diyorum. Hıdırellez bayramınızı tebrik ediyorum, ülkemiz için birlik ve beraberliğe, barış ve kardeşliğe vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından kente özgü içecek ve yiyeceklerden olan şalgam, humus, baklava ve cezerye yarışmasında dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Türkiye'nin ünlü mevlithanlarından İsmail Coşar ile ekibi mevlit ve Kuran-ı Kerim okudu.

Kılınan öğlen namazının ardından 3 ayrı noktada kavurma, pilav, tatlı ve yoğurt dağıtımı yapıldı.
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