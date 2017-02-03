04.02.2017 00:37:46

Esenyurt'ta polise silahlı saldırı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polise silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi...

Ajanslarda yer alan bilgide; İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerine bir araziden ateş açan şüpheli yaralı yakalanırken, üzerinde yapılan aramada 3 silah bulundu.

Alınan bilgiye göre, polis aracıyla seyir halinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yapan ekiplere, Esenyurt'un Örnek mahallesi'nde bir araziden ateş açıldı.

YARALI YAKALANAN ŞÜPHELİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Polis ekipleri açılan ateşe anında karşılık vererek, şüpheli A.B'yi yaralı olarak yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 3 silah ele geçirildi. Şüphelinin, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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