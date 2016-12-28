28.12.2016 19:13:43

Esenyurt'ta minibüs alt geçide uçtu

Esenyurt Meydanı'nda bir servis minibüsü alt geçide uçtu.

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Esenyurt Meydanı'nda bir servis minibüsü alt geçide uçtu.Edinilen bilgilere göre kaza, saat 11.30 sıralarında Esenyurt Meydanı'nda geldi. Kontrolden çıkan bir servis minibüsü, korkulukları aşarak alt geçide uçtu. Kazada bazı sürücüler hafif şekilde yaralanırken, çok sayıda araç da hasar gördü.Ortalığı savaş alanına çeviren kaza, vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.