08.05.2017 17:01:06

Esenyurt Belediyesi umreye gidecek olan öğrencileri uğurladı

Esenyurt Belediyesi hayırsever işadamlarının katkılarıyla, 100 ayet ile 100 hadis okuma ve ezberleme yarışmasında başarılı olan 500 öğrenciye kutsal toprakları görme imkanı sağladı. Öğrenciler için uğurlama töreni düzenlendi.

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Esenyurt Belediyesi hayırsever işadamlarının katkılarıyla, 100 ayet ile 100 hadis okuma ve ezberleme yarışmasında başarılı olan 500 öğrenciye kutsal toprakları görme imkanı sağladı. Öğrenciler için uğurlama töreni düzenlendi.Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun öncülüğünde hayırsever iş adamlarının katkılarıyla, ilçe genelinde düzenlenen 100 ayet, 100 hadis okuma ve ezberleme yarışmasını başarı ile tamamlayan 500 öğrenci umreye gidiyor. Okul müdürleri ile rehber öğretmenlerinin de katılacağı umre ziyareti için İstanbul İl Müftüsü Prof.Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun katılımıyla bugün Esenyurt Kültür Merkezi'nde uğurlama töreni düzenlendi."Umre ve ömür aynı kökten gelir"Törende umreye gidecek olan öğrencilere seslenen İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, umrenin anlamını ve amacını anlattı. Umrenin bir gezi olmadığını belirten Müftü Yılmaz, "Umre demek ömür demektir. Umre ile ömür kelimeleri Arapçada aynı kökten gelir. Umre ömrü imar eden, ömrümüzü anlamlı kılan, duygularımızı yüceltin, bizi Rabbimize yakınlaştıran en önemli ibadetlerden, yolculuklardan biridir. Siz Arabistan'a yolculuğa gitmiyorsunuz. Umreye giden kardeşlerimiz Allah'ın davetine uyarak onun evine, Kâbe'ye, onu görmeye gidiyor" dedi.Geçen sene 125 bu sene 500 öğrenciUğurlama törenine ev sahipliği yapan Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, geleneksel hale getirdikleri yarışma ile gelecek yıllarda daha çok öğrenciyi göndermeyi amaçladıklarını söyledi. Yarışmalara katılan öğrenciler arasına meslek ve Anadolu liselerinin çoğunlukla olduğunu kaydeden Kadıoğlu konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi;"Bizim geleneksel olarak başlattığımız umre ziyaretinde her okuldan belli bir yarışma sonucu öğrencilerimizi umreye gönderiyoruz. Geçen sene 125 idi bu sene 500 oldu. Seneye Allah kerim inşallah daha fazla olur. Böylelikle çocuklarımızı kutsal topraklarla buluşturuyoruz. Ülkemizde milli ve manevi değerlerle donanmış gençler oluşmasına katkı sağlıyoruz. 100 hadis 100 ayet ezberlettik. Meslek ve Anadolu liseleri İmam Hatiplerden daha fazla katkı sundu. Bu da ülkemiz için umut verici bir durum".Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından umreye gidecek öğrencilere 'umrede pratik bilgi rehberi' ve ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu çanta verildi.