04.02.2017 11:20:01

Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nin faaliyetleri

Esentepe Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüren Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, çocuklara yönelik etkinlikleri ile farkını ortaya koyuyor.

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Esentepe Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüren Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, çocuklara yönelik etkinlikleri ile farkını ortaya koyuyor.Alanlarında uzman eğitimcilerin çocuklara çeşitli alanlarda atölye çalışmaları yaptırdığı merkezde; oyun sınıfları, resim, müzik, satranç, çocuk yogası, etütler ve her dönem eklenen farklı atölyeler; kadınlar için pilates ve girişimcilik; aileler için sağlık seminerleri ile Esentepe ve çevresindeki mahallelerin vatandaşlarına hizmet veriyor. 2016 yılı içerisinde 526 çocuk, 26 kadın olmak üzere toplamda 552 kişi merkezden düzenli olarak hizmet aldı.Merkez atölye çalışmalarının yanı sıra çeşitli seminer, etkinlik ve geziler de düzenliyor. Bu kapsamda 2016 yılı içinde Şiir Buluşması kapsamında şairler merkezde çocuklar ile bir araya gelirken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması, Oyun ve Beceri sınıflarının dönem sonu gösterisine 250 veli katıldı. Çevre duyarlılığını çocuklara aşılamak için de çeşitli etkinlikler düzenlenirken merkezin bahçesinde mahalle sakinlerinin de katıldığı etkinlik ile 250 meyve fidesi dikimi gerçekleştirildi. Çeşitli çevre dernekleri de bahçede uygulamalı çalışmalar yaptı, tohumluk sebze yetiştirdiler. Mahalleli çocukların kent merkezinde sunulan etkinlik ve hizmetlerden yararlanması için Zübeyde Hanım Kültür Merkezi başta olmak üzere çeşitli tiyatrolara müze ve festivallere geziler düzenlendi.Aile sağlığı konusunda da çarpıcı çalışmalar yapılan merkezde düzenlenen; "Okul Başarısında Ailenin Rolü", "Adelosanlar ve Madde Bağımlılığı", "Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) Kadınlarda Kanser Taraması" seminerlerine yaklaşık 150 kadın katıldı.