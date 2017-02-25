26.02.2017 09:09:32

Esen: 'Türkiye diz çökmez, çökmeyeceğiz'

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin, 'Mevcut anayasa ile ne muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilir, ne de mevcut gelişmiş ülkeler ile yarış yapılabilir. Onun için bu anayasanın değişmesi şart' dedi.

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Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin, "Mevcut anayasa ile ne muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilir, ne de mevcut gelişmiş ülkeler ile yarış yapılabilir. Onun için bu anayasanın değişmesi şart" dedi.Hatay'ın İskenderun ilçesinde Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "15 Temmuz'un nöbetçisi, 16 Nisan'ın 'evet'çisiyiz" programında konuşan, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Türkiye'nin egemen güçlerin hedefinde olduğunu söyledi. Esen, "Merhum Necmettin Erbakan ne diyordu; 'eğer mesele bir gün Suriye ise hedef Türkiye.' Evet Türkiye istikrarlı bir ülke olmasaydı, güçlü bir hükümet tarafından yönetiliyor olmasaydı, Türkiye'de neler olurdu bir düşünün. Irak'ta olanları bir düşünelim. Demokrasi bahanesiyle Irak'ı işgal ettiler. Oraya barış, insan hakları ve özgürlük götüreceklerdi. Oradaki insanlar da mutlu olacaktı ve refah içinde yaşayacaktı. Ne oldu sonuç ortada. Bu ülke bizim, bu ülke mazlumların umudu, bu ülke adil bir dünyanın muştusudur. İşte bu yüzden arkadaşlar BM'nin kongresinde bütün dünya liderlerinin gözlerinin içine baka baka 'dünya beşten büyüktür' diyebilecek cesareti bu topraklarda yetişen bir lider söylemiştir. 15 Temmuz işgal girişimini doğru okursak, terör olaylarının arkasındaki güçleri anlarsak, PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerinin saldırılarının amacını anlarsak, ekonomik operasyonun dolaylı bir stratejinin bir parçasının olduğunu kavrarsak, neden hedefin Türkiye olduğunu anlamış oluruz" diye konuştu.Esen, şöyle devam etti:"Dost da düşman da şunu bilsin ki, Türkiye diz çökmez, çökmeyeceğiz, çünkü bizim inancımız tam Allah var gam yok. Dün diz çökmedik, bugün diz çökmüyoruz, Allah'ın izniyle yarın da diz çökmeyeceğiz. Atalar ne güzel söylemiş topal eşekle kervana karışamazsınız. İşte mevcut anayasa ile bizler ne muasır medeniyetler seviyesine çıkabiliriz, ne de mevcut gelişmiş ülkeler ile yarış yapabiliriz. Onun için bu anayasanın değişmesi lazım. İşte biz bu yüzden 'evet' diyoruz."16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasının önemine değinen Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan da, "Şimdiye kadar ülkeyi özgürleştirecek tüm çalışmalara nasıl destek verdiysek bugün de referanduma sunulan anayasa değişikliğine de aynı kararlılıkla destek olacağız" şeklinde konuştu.