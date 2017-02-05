05.02.2017 14:53:51

Eşeksiz Eşek Günü kutlandı

KKTC'de 8'inci Eşek ve Çiftlik Hayvanları Günü, eşekler olmadan kutlandı.

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KKTC'de 8'inci Eşek ve Çiftlik Hayvanları Günü, eşekler olmadan kutlandı.KKTC'de Büyükkonuk Belediyesinin destek verdiği 8'inci Eşek ve Çiftlik Hayvanları Günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları ekibinin gösterisiyle başladı. Gün boyu köy aktivitelerinin yapıldığı ancak eşeklerin olmadığı Eşek Günü'nde köy ürünleri ile el sanatları satışları yapıldı, geleneksel tatlılar ikram edildi. Canlı horoz çekilişinin gerçekleştirildiği etkinlikte Büyükkonuk Eko Turizm Derneği Başkanı Kıymet Alibey, Eşek Günü etkinliğinin 8 yıl önce doğa ve hayvanlarla bir bütünlük sağlamak amacıyla başlattıkları bir proje olduğunu söyledi. Alibey, Şubat ayının ilk pazar günü yapılan etkinliğin bu yıl ilk kez belediyeye kazandırılan The Pine View tesislerinde yapıldığını dile getirdi.Alibey, etkinlikte ayrıca elle tutulmayan mirasın korunması projesi kapsamında hayata geçirilen el işlerinin de sergilendiğini sözlerine ekledi.Etkinlikler gün boyu devam edecek.