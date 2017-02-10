Esed Uluslararası Af Örgütü'nün raporunu yalanladı

TİMETURK | HABER MERKEZİ
Sputnik, Yahoo News'ten aktardı:
İŞKENCELER
Beşar Esed, Uluslararası Af Örgütü'nün 'Suriye'deki hapishanelerde binlerce insanın öldürüldüğü' yönündeki raporu yalanladı.
ABD'NİN IŞİD İLE MÜCADELESİ
Esed, ABD'nin Suriye hükümeti ile işbirliği yapması halinde, Amerikan uçaklarının Suriye'deki IŞİD'le mücadeleye katılmasından memnuniyet duyacaklarını belirtti.
GÜVENLİ BÖGLE
Esed, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Suriye'de güvenli bölge planı' içinse "Gerçekçi değil" değerlendirmesinde bulundu.
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