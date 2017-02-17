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Esed: Suriye'deki ölümlerden Fransa sorumlu
17.02.2017 23:54:13

Esed: Suriye'deki ölümlerden Fransa sorumlu

Suriye'de eli kanlı rejimin lideri Beşar Esed, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Fransız medyasıyla görüşerek Fransa'yı ağır şekilde suçladı.

Beşar Esed, Cumhurbaşkanı François Hollande'ın görevi devretmesine 100 günden az kala, seçimler öncesinde, Fransız medyasını davet ederek, Fransa'ya sert mesajlar gönderdi. "Suriye'de çözüm için ilk şart Esed'ın gitmesidir" diyen Hollande'ın iktidarı boyunca, Suriye'deki teröristlere destek verdiğini öne süren Esed, "Fransa teröristleri destekledi, hem de ilk günden itibaren, ve ülkemizdeki cinayetlerden doğrudan sorumludur" diye konuştu.

Fransa'nın en çok seyredilen özel televizyonu TF1 ve en çok dinlenen radyosu Europe 1'e konuşan Esed, amacının Fransız seçimlerini etkilemek olmadığını ama Fransız halkına mesaj vermek istediğini belirterek, "Fransız seçimlerini ayrıntılı olarak değil genel çizgileriyle izliyorum. Batılı bir ülkenin kampanyasını kelime kelime izlemiyoruz. Çünkü batılı liderler seçimleri kazanmak için kendi çıkarları için herşeyi söylüyorlar, ülkelerinin çıkarları için değil" dedi.

"Sarkozy'ye Kaddafi'nin yardımlarını inceletir miydiniz?"

Uluslararası Af Örgütü'nün 84 tanığa dayanarak hazırladığı ve Suriye'de Saydnaya cezaevinde 2011-15 yılları arasında 13 bin rejim muhalifinin öldürüldüğü iddiasıyla ilgili Uluslararası gözlemcileri neden reddettiği sorusuna da Esed, şu yanıtı verdi:

"Uluslararası Af Örgütü dünyaca tanınmış bir örgüt. Sadece ifadeler üzerine bu açıklamaları yapmaları utançtır. Bir tek belge, bir tek kanıt yok. Neden işkence yapılır, bilgi almak için. Bizim hiçbir bilgiye ihtiyacımız yok ki, hepsi elimizde. İşkence etmiyoruz, bu bizim politikamızın bir parçası değil. Böyle bir vahşet uygulasak bu teröristlerin ekmeğine yağ sürmek olurdu. Eğer işkence yapsaydık, 6 yıl sonunda hala halk desteği bizimle olmazdı."

"Peki saklayacak bir şey yoksa neden gözlemci kabul etmiyorsunuz?" sorusuna ise Esed, "Bu herşeyden önce bir bağımsızlık sorunu. Bir Suriye heyetini ülkenize göndersek ve Sarkozy'nin Kaddafi'den aldığı seçim yardımını, Sarkozy ve Hollande'ın emrindeki ordularınızın binlerce Libyalı'yı öldürmesi konusunu incelemek istesek siz izin verir miydiniz? Biz de Af Örgütü'nün gelmesine izin vermeyeceğiz" yanıtını verdi.

"Milletvekili heyetinde istihbarat ajanı vardı"

Esed'ın Fransız ve Suriye istihbaratının görüşüp görüşmediği sorusu üzerinde de açıklamalarda bulundu. İki istihbarat arasındaki görüşmelerin dolaylı olarak gerçekleştiğini, kaydeden Esed, "Bir de Fransız milletvekili heyetinin ziyareti sırasında heyette bir istihbarat üyesi de vardı. Yani bu temas var" dedi.

"Hollande dibe vurmuş bir lider"

Soru üzerine, Hollande'ın 4 yıllık iktidarı ile dalga geçen Esed, "Kendisiyle hiç karşılaşmadım. Açık konuşmak gerekirse ne kendisiyle ne de yüzde 11'lik halk desteğiyle ilgilenmiyorum. Fransa tarihinde görülmemiş şekilde dibe vurmuş bir politikacıdır" diye alay etti


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