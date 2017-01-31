01.02.2017 02:51:00

Esed, sanayicilerle bir araya geldi

Hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in sanayicilerle bir araya geldiği belirtildi...

Ajanslarda yer alan bilgide; Hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, Şam'da sanayicilerle buluştu.

Suriye lideri Esed, dün Şam ve kırsalında terör saldırıları nedeniyle fabrikalarının hasar görmesi ve kapatılmasıyla küçük işletmelerle yeniden sanayi sektörüne dönen sanayicilerden bir heyet ile bir araya geldi.

​SANA'nın haberine göre, Suriye ve halkına yönelik muhtelif yönlü savaş koşullarında Suriyeli sanayicilerin karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunları aşmak için çözüm önerilerinin ele alındığı görüşmede, sanayicilerin üretimi kalkındırıp ulusal ekonomiye destek olabileceklerine dikkat çekildiği belirtildi.

Batı ve Körfez medyasında çıkan bazı haberlerde, Suriye liderinin Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaştırılarak Amerikan Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı iddia edilmişti.

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