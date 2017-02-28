28.02.2017 23:21:07

Esed rejimine yaptırıma Rusya ve Çin'den veto

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault: 'Rusya, Suriye halkı ve insanlığın tamamı karşısında ağır sorumluluk taşıyor'

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Suriye'de kimyasal silah kullandığı tespit edilen Esed rejimine yaptırım uygulanmasını isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto eden Rusya'ya sert tepki gösterdi.

Yazılı bir açıklama yapan Ayrault, "ABD, Fransa ve İngiltere tarafından sunulan karar tasarısını veto eden Rusya, Suriye halkı ile insanlığın tamamı karşısında ağır bir sorumluk taşıyor." dedi.

Suriye'de terör örgütü DEAŞ ve Şam rejiminin sivil halka yönelik kimyasal silah kullanımının kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurgulayan Ayrault, bu tür cinayetleri işleyenlerin kesinlikle cezasız kalmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Ayrault, "Fransa, BM Güvenlik Konseyinin suçluluların cezalandırılması konusunda bir karar alamamasından derin üzüntü duymaktadır. " ifadesini kullandı.

Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünce (OPCW) oluşturulan misyonun (JIM) raporu, Esed rejiminin üç kez, DEAŞ'ın da bir kez kimyasal silah kullandığını ortaya koymuştu.

Bu rapor doğrultusunda harekete geçen İngiltere, ABD ve Fransa, Suriye'de kimyasal silah saldırılarına karıştığı tespit edilenlere yaptırım uygulanmasını isteyen tasarı hazırlamıştı.

BM Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunulan tasarıyı, Rusya ile birlikte Çin de veto etmişti.



